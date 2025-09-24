Attacco Flotillal' Italia invia fregata
12.50 "In merito all'attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l'impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna". Così il ministro della Difesa Crosetto in una nota. "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla, inviata la fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che era in navigazione a Nord di Creta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
