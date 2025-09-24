Attacco Flotilla Ubs | Blocchiamo tutto
15.15 "Se impediscono alla Flotilla di portare aiuti a Gaza organizzeremo un altro sciopero generale'' ma senza preavviso. La parola d'ordine 'blocchiamo tutto' tornerà ad invadere il Paese". A dirlo un rappresentante del sindacato di base Usb davanti alla Camera al presidio di Global Movement to Gaza Italia. Saranno organizzate "100 piazze permanenti per Gaza con un'agitazione costante". E la Cgil è pronta allo sciopero generale e chiede al governo "di adoperarsi immediatamente affinchè sia garantita incolumità a tutte le persone a bordo".
In questa notizia si parla di: flotilla - blocchiamo
L’avviso dei portuali di Genova: «Se toccano la Gaza Sumud Flotilla, blocchiamo tutta l’Europa. Da qui non uscirà un chiodo» – Il video
“Se Israele tocca i nostri ragazzi, blocchiamo tutto”: il discorso del camallo a Genova prima della partenza della Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla verso Gaza, centri sociali: “Se la bloccano noi blocchiamo porto di Venezia”
'Blocchiamo tutto per la Flotilla', primo liceo a Roma occupato Gli studenti del Rossellini: 'Rispondiamo all'appello dopo l'attacco' ANSA - X Vai su X
22 SETTEMBRE SCIOPERO GENERALE: GLI STUDENTI SI UNISCONO AI LAVORATORI! BLOCCHIAMO SCUOLE E UNIVERSITÀ! per la Palestina ?per rompere l’assedio per la Sumud Flotilla per bloccare il genocidio per bloccare lo stato te - facebook.com Vai su Facebook
Genova, l'intervento del portuale: Se toccano la Global Sumud Flotilla, blocchiamo tutta l'Europa.
Flotilla sotto attacco. La condanna di Crosetto: 'Tutelare le manifestazioni che rispettano norme'. In arrivo una fregata italiana - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato.
'Blocchiamo tutto per la Flotilla', primo liceo a Roma occupato - È lo striscione calato dall'alto con accanto il disegno della bandiera palestinese, del primo liceo occupato a Roma, dopo l'attacco ad alcune imbarcazioni ...