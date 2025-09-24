Attacco Flotilla | in centinaia manifestano in Piazza Montecitorio
AGI - In centinaia si sono radunati oggi in piazza Montecitorio per protestare contro l' attacco con droni avvenuto la scorsa notte al largo di Creta contro la Global Sumud Flotilla, che ha colpito e danneggiato 9 imbarcazioni tra cui una battente bandiera italiana. "Siamo solo uno strumento di una battaglia più grande, quella dell'umanità che ha scelto da che parte stare. Per questo veniamo colpiti, perche' siamo a disposizione del popolo palestinese e del suo diritto alla terra e al futuro", ha dichiarato Giorgina Levi, portavoce del movimento Global per Gaza. "Vogliono fermare ogni possibilità di andare in soccorso alle donne, agli uomini, ai bambini che muoiono sotto le bombe israeliane, bombe targate Occidente, bombe che difendono interessi economici ben precisi", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Agi.it
Pesaro in mare per Gaza: in centinaia al porto per la partenza della Global Sumus Flotilla
Barche di carta e "buon vento" alla Flotilla. In centinaia per la solidarietà alla missione
Centinaia di persone sul Liston per il presidio pro Global Sumud Flotilla
Mentre la Global Sumud Flotilla avanza verso Gaza, ieri in tutta Italia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per affermare che pace, giustizia e libertà devono essere il futuro del popolo palestinese. Milano ha risposto con una marea pacifica, nel - facebook.com Vai su Facebook
La Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale nonviolenta con centinaia di attivisti da oltre 40 paesi, tra cui Greta Thunberg e Mariana Mortagua, è partita dalla Grecia direzione Gaza per sfidare il blocco navale imposto da Israele - X Vai su X
Secondo attacco alla Global Sumud Flotilla: un’altra nave colpita da drone in Tunisia - Dopo il raid che ha causato un incendio sulla “Family Boat”, un secondo attacco con sospetto drone ha colpito la nave “Alma” della Global Sumud Flotilla. alfemminile.com scrive