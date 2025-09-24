Attacco Flotilla | in centinaia manifestano in Piazza Montecitorio
AGI - In centinaia si sono radunati oggi in piazza Montecitorio per protestare contro l' attacco con droni avvenuto la scorsa notte al largo di Creta contro la Global Sumud Flotilla, che ha colpito e danneggiato 9 imbarcazioni tra cui una battente bandiera italiana. "Siamo solo uno strumento di una battaglia più grande, quella dell'umanità che ha scelto da che parte stare. Per questo veniamo colpiti, perche' siamo a disposizione del popolo palestinese e del suo diritto alla terra e al futuro", ha dichiarato Giorgina Levi, portavoce del movimento Global per Gaza. "Vogliono fermare ogni possibilità di andare in soccorso alle donne, agli uomini, ai bambini che muoiono sotto le bombe israeliane, bombe targate Occidente, bombe che difendono interessi economici ben precisi", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Agi.it
