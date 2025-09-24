Attacco Flotilla Castellone M5S | Israele non può continuare ad operare in spregio al diritto internazionale 

Castellone: “Attacco vile alla Flotilla, il governo agisca. Israele non può violare impunemente il diritto internazionale. “ La Global Sumud Flotilla è sotto attacco. Stanotte diverse imbarcazioni, tra cui anche la barca su cui viaggia il nostro parlamentare Marco Croatti, sono state colpite da droni in acque internazionali.” così sui suoi social la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S). “ Un attacco vile e inaccettabile. Il governo metta in atto misure concrete per tutelare l’incolumità dei nostri concittadini e di tutto l’equipaggio della Flotilla. Non si può permettere ad Israele di continuare ad operare in spregio ai diritti umani e al diritto internazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it