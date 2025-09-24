Attacco di droni contro la Global Sumud Flotilla in cui sono imbarcati anche pugliesi Nella notte in acque internazionali

Nella notte, in mare Egeo, l’attacco con droni. Esplosioni, anche a bordo di alcune delle barche, con danneggiamento di vele. È stata attaccata la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che, con cinquanta imbarcazioni, vede volontari da 44 Paesi del mondo verso Gaza, per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Un popolo massacrato dalle criminali operazioni disposte e condotte da governo e militari israeliani. L’attacco in acque internazionali è illegale, sottolineano alcuni responsabili della Flotilla. Fra gli imbarcati, non in scafi tra quelli attaccati, ci sono alcuni pugliesi, come due volontari baresi o come il funzionario diplomatico originario di Martina Franca che porta in Palestina cento chili di olio realizzato con il piccolo uliveto di famiglia a Crispiano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Attacco di droni contro la Global Sumud Flotilla in cui sono imbarcati anche pugliesi Nella notte, in acque internazionali

