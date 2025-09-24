Attacco degli hacker filorussi al sito dell' Autorità che gestisce i porti di Genova Savona e Vado Ligure

I pirati informatici di Noname non sono riusciti a paralizzare le banchine, ma hanno rallentato il traffico dei dati. Ecco come la polizia postale ha sventato l'assalto Il primo attacco al sito dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, che comprende i porti di Genova, Vado. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attacco degli hacker filorussi al sito dell'Autorità che gestisce i porti di Genova, Savona e Vado Ligure

