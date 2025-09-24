Attacco alla Sumud Flotilla | esplosioni e droni su alcune imbarcazioni

Droni ed esplosioni contro la Sumud Flotilla diretta a Gaza: la denuncia degli attivisti.. I partecipanti alla Global Sumud Flotilla denunciano che nella notte tra martedì e mercoledì le loro navi sono state prese di mira da droni, esplosioni e interferenze nelle comunicazioni, mentre attraversavano acque internazionali vicino alla Grecia. A riportaro la stampa estera. Secondo la versione degli attivisti, “molti droni, oggetti non identificati lasciati cadere, comunicazioni disturbate e esplosioni uditi da diverse barche” hanno colpito almeno quattro imbarcazioni, incluso lo scafo denominato Spectre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

