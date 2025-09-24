Attacco alla Global Sumud Flotilla la Cgil | Presidio urgente davanti alla Prefettura partecipate tutti

Si è scatenato un massiccio attacco di droni contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, in navigazione nel Mediterraneo centrale, a sud della Grecia, e dirette verso Gaza con l’obiettivo di rompere l’assedio israeliano e portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. L’attacco è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it