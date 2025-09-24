Attacco alla Global Sumud Flotilla | Italia invia fregata mobilitazione a Genova

Una mobilitazione cittadina è in programma oggi a Genova dopo l’attacco subito nella notte dalla Global Sumud Flotilla, imbarcazione umanitaria diretta a Gaza. L’appuntamento è fissato alle 18 davanti alla Prefettura, da dove partirà un corteo fino a piazza De Ferrari. Qui, dalle 19, si terrà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Attacco nella notte alla "Global Sumud Flotilla", la flotta di barche cariche di aiuti umanitari, diretta a #Gaza con a bordo attivisti ed europarlamentari. Almeno 11 le barche colpite da droni al largo di #Creta: nessun ferito. La Farnesina chiede a #TelAviv la

I deputati di #PD, #M5S e #AVS hanno occupato i banchi del governo alla #Camera, minacciando di bloccare con ogni mezzo i lavori parlamentari fino a quando il Governo non riferirà in Aula sull'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla la notte scorsa

Pioggia di droni su Global Sumud Flotilla, danni alle vele; Verso Gaza | Il più intenso attacco contro la Global Sumud Flotilla; Gaza: Cgil, gravissimo ennesimo attacco a Flotilla, oggi presidio in Piazza Montecitorio, pronti a sciopero generale.

La Global Sumud Flotilla ha subito una terza serie di attacchi di droni al largo di Creta - Il più grave finora, con esplosioni e sostanze chimiche rilasciate sulle imbarcazioni mentre navigavano in acque internazionali ... Da wired.it

Cgil, 'gravissimo l'attacco a Flotilla, siamo pronti allo sciopero generale' - La Cgil condanna "gli ennesimi e gravissimi attacchi avvenuti stanotte nei confronti della Global Sumud Flotilla" e chiede al governo "di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l'incolumità ... ansa.it scrive