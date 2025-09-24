Attacco alla Flottilla il segretario del Pd De Vanna | Inaccettabile e gravissimo

“Quanto accaduto questa notte alla Global Sumud Flotilla è inaccettabile e gravissimo” commenta Francesco De Vanna, segretario del Pd di Parma e assessore alla Legalità del Comune di Parma. "Per la terza volta in pochi giorni, liberi cittadini italiani ed europei sono stati colpiti in acque. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Fermiamo la barbarie": la Cgil si schiera al fianco della Global Sumud Flottilla. Sabato la manifestazione a Genova. Ascolta le parole di Igor Magni Segretario generale Cgil Genova ai microfoni di Telenord - facebook.com Vai su Facebook

Oggi la mobilitazione della Cgil, col segretario a Catania. Lunedì tocca ai sindacati di base: a rischio pure scuole e trasporti. Flotilla ferma a Portopalo per maltempo. di @laudellapasqua - X Vai su X

Attacco alla Flottilla, il segretario del Pd De Vanna: Inaccettabile e gravissimo; Schlein: 'Quello alla Flotilla è un attacco deliberato all'Italia'. Pd, Avs e M5s protestano. Crosetto riferirà domani alle Camere; Attacco alla Flotilla: M5s, Avs e Pd occupano i banchi del governo alla Camera.

Attacco alla Flotilla: M5s, Avs e Pd occupano i banchi del governo alla Camera - M5s, Avs e Pd protestano occupando i banchi del governo dopo l'attacco alla Flotilla umanitaria diretta a Gaza ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Attacco alla Flotilla, Crosetto annuncia l’invio della Marina: “Assisterà gli italiani sulle imbarcazioni” - Il ministro della Difesa condanna l'attacco alla Sumud Flotilla e annuncia l'invio della fregata italiana Fasan in scorrono ... Si legge su fanpage.it