Attacco alla Flotilla tornano i cortei pro Pal | a Torino occupati binari a stazione Porta Susa

(Adnkronos) – A due giorni dallo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno del popolo palestinese, in alcune città ripartono i cortei per manifestare dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla. La protesta è nata in risposta a quanto avvenuto nelle acque internazionali al largo di Creta, dove l'imbarcazione umanitaria diretta a Gaza è .

Barcellona, le barche della Global Sumud Flotilla tornano in porto per il maltempo

Giuli: "Apprezzo la Flotilla. Ai miei dico: Br non tornano". Il ministro della Cultura abbassa i toni su Kirk: "Da noi clima diverso rispetto agli Usa". Sul tax credit: "Inchiesta rassicurante". Di Marco Franchi

Dopo la dichiarazione del Ministero degli Esteri israeliano sulla missione della Global Sumud Flotilla, l'Arci nazionale torna a chiedere «che vengano aperti immediatamente i valichi e che la distribuzione degli aiuti sia affidata alle Nazioni Unite».

Corteo pro Pal a Milano e Torino dopo attacco alla Flotilla: cori e treni bloccati; Global Sumud Flotilla sotto attacco, sciopero al Machiavelli; Flotilla sotto attacco, l'allarme nella notte: Droni e bombe sonore. Barche danneggiate.

Invasi i binari di Porta Susa, protesta pro Pal a Torino per la Flotilla - Studenti e studentesse tornano in piazza a Torino in supporto alla popolazione palestinese e alla Global Sumud Flotilla, finita di nuovo sotto attacco mentre si trovava al largo della Grecia.

Il deltaplano sul corteo per Gaza sui giornali diventa "apologia del 7 ottobre". La vera storia: "Era un gesto di pace" - "Lite tra i coordinatori della Freedom Flotilla, con dimissioni e accuse pubbliche, poiché la componente islamica trova che gli attivisti Lgbt partecipanti all'iniziativa a ...