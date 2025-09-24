Attacco alla Flotilla Tajani | Israele garantisca l’assoluta tutela delle persone a bordo Bonelli | Atto terroristico

La prima reazione della Farnesina all’attacco subito questa notte dalla Global Sumud Flotilla è affidata a una nota. Antonio Tajani, che è a New York per l’assemblea generale Onu, è stato informato dell’attacco alle imbarcazioni in navigazione al lago dell’isola di Creta verso la Striscia di Gaza, sulle quali viaggiano diversi italiani tra i quali l’invia del Fatto Alessandro Mantovani, ha fatto sapere il ministero degli Esteri. “La Flotilla incrocia in acque internazionali e ospita a bordo anche cittadini italiani, assieme a parlamentari ed europarlamentari”, si legge, “a favore della loro incolumità, la Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione che possa essere affidata alle forze amate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

