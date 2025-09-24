Attacco alla Flotilla | M5s Avs e Pd occupano i banchi del governo alla Camera
L’Aula della Camera, convocata oggi per esaminare, tra l’altro il dl Giustizia, si è aperta con interventi delle opposizioni – da Avs al Pd a M5s – per protestare e denunciare l’attacco di questa notte alle imbarcazioni della Flotilla. Unanime la condanna per un “attacco aberrante e inaccettabile” e unanime la richiesta al Governo di protezione per i nostri concittadini e degli equipaggi. Bonelli (Avs) prima, Boldrini (Pd) dopo, e anche Stefania Ascari (M5s) hanno poi chiamato in causa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni perchè chiarisca in Aula quanto accaduto. “Continuare i lavori in questa situazione è davvero complicato, noi come Avs, e io come presidente di questo gruppo, che venga convocata subito la Conferenza dei capigruppo per verificare la disponibilità del ministro Crosetto e del governo di venire in aula perché la situazione, prima che diventi drammatica e ingestibile, deve essere assolutamente affrontata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - occupano
Global Sumud Flotilla, studenti occupano università
Flotilla sotto attacco, gli studenti dell’Università di Genova occupano l’atrio del rettorato - X Vai su X
GENOVA, GLI STUDENTI UNIVERSITARI OCCUPANO IL RETTORATO PRO GAZA Gli studenti del collettivo Cambiare Rotta hanno occupato il rettorato di Via Balbi 5 in segno di solidarietà con la missione umanitaria Flotilla attaccata due volte negli ultimi gio - facebook.com Vai su Facebook
Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Flotilla, domani Crosetto riferisce in Aula della Camera; Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca coi i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria; Guerra Israele, Flotilla diretta a Gaza sotto attacco: colpite alcune imbarcazioni. LIVE.
La protesta di Pd-Avs-M5s alla Camera: 'Occupati l'emiciclo e i banchi del governo' - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla ... Lo riporta ansa.it
Protesta Pd-Avs-M5s, occupato emiciclo e banchi governo - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di ... espansionetv.it scrive