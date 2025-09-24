Attacco alla Flotilla | M5s Avs e Pd occupano i banchi del governo alla Camera

24 set 2025

L’Aula della Camera, convocata oggi per esaminare, tra l’altro il dl Giustizia, si è aperta con interventi delle opposizioni – da Avs al Pd a M5s – per protestare e denunciare l’attacco di questa notte alle imbarcazioni della Flotilla. Unanime la condanna per un “attacco aberrante e inaccettabile” e unanime la richiesta al Governo di protezione per i nostri concittadini e degli equipaggi. Bonelli (Avs) prima, Boldrini (Pd) dopo, e anche Stefania Ascari (M5s) hanno poi chiamato in causa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni perchè chiarisca in Aula quanto accaduto. “Continuare i lavori in questa situazione è davvero complicato, noi come Avs, e io come presidente di questo gruppo, che venga convocata subito la Conferenza dei capigruppo per verificare la disponibilità del ministro Crosetto e del governo di venire in aula perché la situazione, prima che diventi drammatica e ingestibile, deve essere assolutamente affrontata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

