Attacco alla Flotilla la testimonianza di Annalisa Corrado Pd | È iniziato tutto con una musica degli Abba

La missione civile umanitaria della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuto alla popolazione, ha subito un nuovo attacco nonostante si trovasse in acque internazionali, al largo dell’isola di Creta. Le imbarcazioni della Flotilla sono state attaccate nuovamente durante la notte. Le radio sono state disturbate: “Qualcuno ci voleva far capire di essere così tanto vicino da poter usare quel canale radio “, ha spiegato Annalisa Corrado, europarlamentare del Pd impegnata nella missione. Si sono inoltre sentite forti esplosioni e sulle imbarcazioni sono stati rilasciati materiali urticanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco alla Flotilla, la testimonianza di Annalisa Corrado (Pd): “È iniziato tutto con una musica degli Abba”

