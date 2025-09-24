Attacco alla Flotilla il meteorologo Sottocorona | È un crimine Se fosse pacifismo inutile non sarebbe un bersaglio

“ Una volta si chiamava pirateria. Oggi non lo so come si chiami, ma comunque è un crimine “. L’amaro commento è del meteorologo Paolo Sottocorona che, durante il suo consueto spazio mattutino a La7, interrompe la cronaca meteo per soffermarsi sugli attacchi subiti nelle ultime ore dalla missione umanitaria Global Sumud Flotilla in acque internazionali al largo di Creta. Delle 43 imbarcazioni che compongono la spedizione, almeno dieci risultano danneggiate da droni che hanno sganciato ordigni. Mostrando la posizione della Flotilla, Sottocorona si rivolge ai telespettatori: “Avete sentito dalle notizie del Tg che ci sono stati degli attacchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco alla Flotilla, il meteorologo Sottocorona: “È un crimine. Se fosse pacifismo inutile, non sarebbe un bersaglio”

Attacco contro la Flotilla, Pd-M5s-Avs chiedono a Meloni di fare chiarezza, Tajani: “Non tocca a noi fare indagini” - M5s e Avs hanno chiesto a Meloni di chiarire in Aula la posizione del governo, dopo l’attacco subito in Tunisia dalla Global Sumud Flotilla, colpita ieri notte da un drone. Si legge su fanpage.it