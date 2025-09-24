Attacco alla Flotilla il governo subito pronto a riferire Ma la sinistra scatena comunque la bagarre video

Secoloditalia.it | 24 set 2025

Occupazione dell’aula e dei banchi del governo, lavori bloccati e proteste a gran voce per ottenere un informativa che è stata accordata in tempi record, ergo alla quale nessuno aveva pensato di sottrarsi. L’attacco della notte alla Flotilla è arrivato in Parlamento e alla Camera l’opposizione  non ha perso occasione per dare vita a una sceneggiata, nonostante la richiesta di una relazione da parte dell’esecutivo fosse stata avanzata anche dalla maggioranza. La scena probabilmente era in animo anche al Senato, ma lì la sinistra si è dovuta accontentare di chiedere e ottenere una sospensione della seduta: il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani aveva già annunciato l’informativa di Guido Crosetto per domani mattina, in entrambi i rami; stracciarsi le vesti per i presunti tentativi del governo di rimanere silente sarebbe apparso ancora più ridicolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

