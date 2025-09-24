L’attacco subito dalla Global Sumud Flotilla mobilita la protesta degli studenti. “Quello che è accaduto questa notte è inammissibile “, ha affermato Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli Studenti Medi. Dopo le migliaia di giovani che lunedì hanno alimentato la protesta contro ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, “come studenti continueremo a mobilitarci, nelle scuole e nelle piazze, continueremo a chiedere che nelle scuole si parli del genocidio del popolo palestinese, continueremo a chiedere che le istituzioni prendano una posizione netta, rompano gli accordi e l’invio di armi o materiale bellico a Israele e che riconoscano una volta per tutte lo Stato di Palestina”, ha concluso Verdecchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco alla Flotilla, gli studenti: “Ci mobiliteremo nelle scuole e nelle università”. A Roma occupato il primo liceo