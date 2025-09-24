Attacco alla Flotilla Crosetto manda la nave Fasan in soccorso

Il governo ha inviato una fregata di scorta per tutelare gli italiani impegnati nella missione umanitaria. Domani il Ministro della Difesa Crosetto riferirà in Parlamento. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Attacco alla Flotilla, Crosetto manda la nave Fasan in soccorso

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l'Aula, Crosetto atteso domani

Gaza, Crosetto manda la fregata Fasan a difendere la Global Sumud Flotilla; Gaza, almeno 73 morti per raid Idf. Trump a leader arabi: Israele non annetterà Cisgiordania

Flotilla, Crosetto: "Condanno l'attacco, ho mandato sul posto una fregata in soccorso"

Attacco alla Flotilla, Crosetto manda la nave Fasan in soccorso: "Garantire assistenza agli italiani a bordo" - Il ministro della Difesa: "In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate".