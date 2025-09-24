Attacco alla Flotilla Crosetto | Ho inviato una fregata della Marina militare in soccorso degli italiani
“Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro. La fregata si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”. Lo comunica il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro, che ha valutato la decisione sentendosi con la Presidente del Consiglio, precisa che “sono stati informati l’addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l’addetto militare a Tel Aviv e l’unità di crisi della Farnesina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
Ministro Crosetto: basta essere complici. Domani in Aula venga a dirci come proteggerete la Flotilla e come vi muoverete finalmente per fermare Netanyahu.
#Tg2000, #10settembre 2025 - ore 12 #Polonia #Ucraina #Putin #NATO #Russia #VonDerLeyen #Gaza #Israele #MedioOriente #Hamas #Netanyahu #Flotilla #Almasri #Crosetto #Maltempo #PapaLeoneXIV #donLuigiCiotti #Francia #Bayrou #Lecornu #TV2
Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE; Gaza, almeno 51 morti in raid Idf. Flotilla, colpite imbarcazioni italiane. Crosetto invia fregata per soccorsi. Tajani: «Israele tuteli chi è a bordo; Flotilla sotto attacco. Crosetto: 'Arriva una fregata italiana in soccorso'.
Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticanti, colpita nave con bandiera italiana. Bombe sonore sulla barca Morgana. Crosetto: fregata italiana in soccorso - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita.
Flotilla, colpita nave con bandiera italiana: equivale ad attacco allo Stato? Cosa dice il diritto internazionale. Crosetto riferirà in Aula - Barche della Global Sumud Flotilla sono state colpite la scorsa notte mentre navigavano in acque internazionali al largo di Creta.