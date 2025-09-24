Attacco alla Flotilla Crosetto | Fregata italiana verso l’area per attività di soccorso

Dopo la protesta dei deputati di Pd, M5s e Avs, che hanno occupato l’emiciclo e i banchi del governo alla Camera a seguito degli attacchi contro le navi della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali, a sud di Creta, Guido Crosetto riferirà in Parlamento domani, giovedì 25 settembre. Il ministro della Difesa ha però intanto fatto sapere di aver autorizzato, «per garantire assistenza ai cittadini italiani» presenti sui natanti diretti verso Gaza «l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’ operazione Mare Sicuro ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Attacco alla Flotilla, Crosetto: «Fregata italiana verso l’area per attività di soccorso»

