Attacco alla Flotilla Crosetto | Fregata italiana verso l’area per attività di soccorso

Lettera43.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la protesta dei deputati di Pd, M5s e Avs, che hanno occupato l’emiciclo e i banchi del governo alla Camera a seguito degli attacchi contro le navi della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali, a sud di Creta, Guido Crosetto riferirà in Parlamento domani, giovedì 25 settembre. Il ministro della Difesa ha però intanto fatto sapere di aver autorizzato, «per garantire assistenza ai cittadini italiani» presenti sui natanti diretti verso Gaza «l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’ operazione Mare Sicuro ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

attacco alla flotilla crosetto fregata italiana verso l8217area per attivit224 di soccorso

© Lettera43.it - Attacco alla Flotilla, Crosetto: «Fregata italiana verso l’area per attività di soccorso»

In questa notizia si parla di: flotilla - crosetto

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

Flotilla sotto attacco. Crosetto: 'Condanno l'attacco, arriva una fregata italiana in soccorso'; Attacco alla Flotilla, il ministro Crosetto: “Esprimo la più dura condanna; Flotilla, colpite imbarcazioni italiane. Crosetto invia fregata per soccorsi. Tajani: «Israele tuteli chi è a bordo.

attacco flotilla crosetto fregataFlotilla, Crosetto: “Condanno l’attacco, ho mandato sul posto una fregata in soccorso” - La dichiarazione di Crosetto è arrivata dopo l’occupazione da parte del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra dei banchi del Governo alla Camera per protesta contro gli ... Riporta blitzquotidiano.it

Flotilla sotto attacco. Crosetto: 'Arriva una fregata italiana in soccorso' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Flotilla Crosetto Fregata