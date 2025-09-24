Attacco alla Flotilla Crosetto annuncia l'invio della Marina | Assisterà gli italiani sulle imbarcazioni
Il ministro della Difesa condanna l'attacco alla Sumud Flotilla e annuncia l'invio della fregata italiana Fasan in scorrono. Fonti interpellate da Fanpage hanno garantito che gli italiani a bordo delle imbarcazioni riceveranno assistenza diretta da parte della Marina militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
