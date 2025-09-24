Attacco alla Flotilla Crosetto annuncia l'invio della Marina | Assisterà gli italiani sulle imbarcazioni

Il ministro della Difesa condanna l'attacco alla Sumud Flotilla e annuncia l'invio della fregata italiana Fasan in scorrono. Fonti interpellate da Fanpage hanno garantito che gli italiani a bordo delle imbarcazioni riceveranno assistenza diretta da parte della Marina militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

Flotilla sotto attacco. La condanna di Crosetto: 'Tutelare le manifestazioni che rispettano norme'. In arrivo una fregata italiana; Flotilla sotto attacco, proteste a Montecitorio. Crosetto condanna e manda fregata Fasan; Flotilla, colpite imbarcazioni italiane. Crosetto invia fregata per soccorsi. Tajani: «Israele tuteli chi è a bordo.

attacco flotilla crosetto annunciaAttacco alla Flotilla, Crosetto annuncia l’invio della Marina: “Assisterà gli italiani sulle imbarcazioni” - Il ministro della Difesa condanna l'attacco alla Sumud Flotilla e annuncia l'invio della fregata italiana Fasan in scorrono ... Secondo fanpage.it

Flotilla attaccata nella notte, Crosetto annuncia: "Fregata italiana in soccorso" - Droni contro la Flotilla in acque internazionali: Crosetto invia la fregata Fasan per proteggere i cittadini italiani a bordo. Lo riporta notizie.it

