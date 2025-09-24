Caos alla Camera dopo gli attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Le opposizioni, con Avs, Pd e M5S, hanno aperto la seduta della Camera chiedendo la convocazione urgente di una riunione di capigruppo e l’intervento dei ministri Tajani e Crosetto e di Giorgia Meloni. I deputati hanno occupato i banchi del governo con il vice-presidente della Camera, Giorgi Mulè, in quel momento in veste di presidente, che cercava di riportare l’ordine. “I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell’Aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni”, afferma il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco alla Flotilla, caos alla Camera. Le opposizioni occupano l’Aula: “Tajani, Crosetto e Meloni intervengano”