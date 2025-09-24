Attacco a SumudCrosetto domani in Aula

10.38 Il ministro della Difesa Crosetto riferirà alla Camera sull'attacco notturno alla Flotilla Sumud. "Vista la situazione di gravità" e "ascoltate le richieste arrivate da vari gruppi di opposizione, la presidenza della Camera si è immediatamente attivata", ha detto il presidente di turno Mulè.Crosetto è oggi in Lettonia. Ripresa la seduta, sospesa dopo la protesta di Pd, Avs e M5S, che avevano occupato banchi ed emiciclo, chiedendo una Capigruppo sui fatti della notte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it