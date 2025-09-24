Attacco a Global Sumud Flotilla Italia invia fregata multiruolo Fasan a supporto Crosetto | Garantire assistenza agli italiani a bordo
La decisione di inviare la Fasan sarebbe maturata in tempi rapidissimi. Secondo quanto riferito dal titolare della Difesa, l’ordine sarebbe stato impartito “questa notte alle 03.50, pur essendo in Estonia, dopo un confronto con il capo di Stato maggiore della difesa” La fregata italiana multi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla ha subito una terza serie di attacchi di droni al largo di Creta - Il più grave finora, con esplosioni e sostanze chimiche rilasciate sulle imbarcazioni mentre navigavano in acque internazionali ... Da wired.it
Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticanti, colpita nave con bandiera italiana. Bombe sonore sulla barca Morgana. Crosetto: fregata italiana in soccorso - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. ilgazzettino.it scrive