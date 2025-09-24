Attacco a Flotilla Pd | Meloni cosa fa?

12.03 "L'attacco a Global Sumud Flotilla è di estrema gravità e preoccupa moltissimo. Questa notte sono state attaccate in acque internazionali anche imbarcazioni con cittadini e cittadine italiane: un attacco deliberato al nostro Paese da parte del governo israeliano". Così la leader Pd Schlein, che racconta di avere sentito le esplosioni 'in diretta', perché era al telefono coi parlamentari Pd a bordo. "Avevo già chiesto in una lettera a Giorgia Meloni di vigilare sull'incolumità degli equipaggi. Dica cosa intende fare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

