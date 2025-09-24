Attacco a Flotilla Pd | Meloni cosa fa?

12.03 "L'attacco a Global Sumud Flotilla è di estrema gravità e preoccupa moltissimo. Questa notte sono state attaccate in acque internazionali anche imbarcazioni con cittadini e cittadine italiane: un attacco deliberato al nostro Paese da parte del governo israeliano". Così la leader Pd Schlein, che racconta di avere sentito le esplosioni 'in diretta', perché era al telefono coi parlamentari Pd a bordo. "Avevo già chiesto in una lettera a Giorgia Meloni di vigilare sull'incolumità degli equipaggi. Dica cosa intende fare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "La tuteli dalle minacce di Israele"

Flotilla: Su di noi bombe sonore e urticanti. Protestano le opposizioni, domani Crosetto in Aula - Media: Israele avrebbe offerto un attracco a Ashkelon, rifiutato; Attacco alla Flotilla, caos alla Camera. Le opposizioni occupano l’Aula: “Tajani, Crosetto e…; Schlein: 'Quello alla Flotilla è un attacco deliberato all'Italia'. Pd, Avs e M5s protestano. Crosetto riferirà domani alle Camere.

attacco flotilla pd meloniSchlein: 'Quello alla Flotilla è un attacco deliberato all'Italia'. Pd, Avs e M5s protestano. Crosetto riferirà domani alle Camere - Le opposizioni occupano l'emiciclo e i banchi del governo a Montecitorio e anche al Senato chiedono l'intervento del governo. Secondo ansa.it

attacco flotilla pd meloniMeloni ineffective in face of Flotilla attack - Schlein - Democratic Party (PD) leader Elly Schlein said Wednesday that Premier Giorgia Meloni's government had failed in its duty to protect the Italians taking part in the Global Sumud Flotilla after it was a ... Si legge su ansa.it

