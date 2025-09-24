Attacco a Flotilla Pd M5s e Avs occupano banchi del Governo alla Camera in segno di protesta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 Le opposizioni, con Avs, Pd e M5S, hanno aperto la seduta della Camera occupando i banchi del Governo e chiedendo la convocazione urgente di una riunione di capigruppo per discutere degli attacchi israeliani alla Flotilla. Dopo la protesta dei parlamentari la seduta è stata sospesa. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

