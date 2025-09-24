Attacco a Flotilla opposizioni occupano banchi governo alla Camera
Roma, 24 set. (askanews) - I deputati e le deputate di Avs, insieme alle altre opposizioni, hanno occupato i banchi del Governo nell'aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni. Gli esponenti delle opposizioni hanno preso la parola alla Camera all'avvio dei lavori, chiedendo che la premier venga a riferire in aula sulla situazione a Gaza, anche alla luce dell'attacco subito nella notte dalla Flotilla. Quanto avvenuto, ha detto Angelo Bonelli di Avs, "è stato un atto di pirateria e terrorismo internazionale, penso e mi auguro che dal Parlamento ci sia consapevolezza della gravità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
