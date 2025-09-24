Attacco a Flotilla Meloni prima condanna poi richiama al buon senso | Iniziativa pericolosa e irresponsabile fatta solo per attaccare il governo

La premier a New York ha annunciato il nuovo piano del Governo: "Consegnare gli aiuti a Cipro. Qual è l'alternativa? Forzare il blocco navale israeliano? Stiamo esagerando, si torni alla piena responsabilità delle parti" "La mia condanna di quello che è accaduto stanotte è totale (.) ma vog. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attacco a Flotilla, Meloni prima condanna poi richiama al "buon senso": "Iniziativa pericolosa e irresponsabile, fatta solo per attaccare il governo"

In questa notizia si parla di: flotilla - meloni

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "La tuteli dalle minacce di Israele"

Flotilla, Meloni: condanna per l’attacco, inviata fregata ma non è previsto l’uso della forza - facebook.com Vai su Facebook

Le opposizioni: #Meloni venga in aula sulla #Flotilla - X Vai su X

Libano, drone Idf colpisce quartier generale Onu. Papa: Santa Sede ha già riconosciuto due-Stati - Katz al gruppo Houthi: Chi colpisce Israele sarà colpito 7 volte tanto; L’attacco alla Flotilla è un attacco deliberato al nostro Paese, Meloni non può tacere; Meloni sul caso Flotilla: Irresponsabile entrare in teatro di guerra.

Meloni in ansia da Flotilla. Una fregata per assisterli, un piano per dissuaderli - Dopo l'attacco a 11 imbarcazioni, il governo italiano invia in soccorso la nave militare Fasan. Come scrive huffingtonpost.it

Meloni se la prende con la Flotilla per Gaza dopo l’attacco dei droni: “Stanno esagerando, irresponsabili” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a New York per l'Assemblea generale dell'Onu, ha parlato ai cronisti della Global Sumud Flotilla in viaggio ... Si legge su fanpage.it