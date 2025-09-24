Attacco a Flotilla la testimonianza di Benedetta Scuderi | Vari danni ma stiamo bene

(Adnkronos) – "A partire dall’una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali". Così l’eurodeputata Benedetta Scuderi da una delle barche della Global Sumud Flotilla, che in alcune storie su Instagram ha denunciato il nuovo attacco . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

