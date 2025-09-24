Attacchi Flotilla caos alla Camera | opposizioni occupano l’Aula Crosetto atteso domani

ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta di un confronto immediato. Alla riapertura della seduta, oggi, 24 settembre, Pd, M5s e Avs hanno chiesto la convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo per discutere degli attacchi israeliani contro la Flotilla avvenuti nella notte. L’episodio ha acceso gli animi, trasformando l’Aula in un terreno di scontro politico. La protesta delle opposizioni. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato di voler bloccare i lavori parlamentari “con ogni mezzo”, sia in Aula che nelle Commissioni. Alcuni deputati di opposizione hanno quindi occupato l’emiciclo e i banchi del governo, promettendo di proseguire la protesta finché l’esecutivo non interverrà. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

