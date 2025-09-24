Attacchi con droni alla Flotilla | pirateria denunciata dal giornalista

Roma - Da bordo della “Karma”, il giornalista lancia l’allarme su escalation di attacchi e definisce le azioni notturne come atto di pirateria internazionale. Durante un collegamento in diretta da Pescara con l’imbarcazione Karma, facente parte della Global Sumud Flotilla, il giornalista Saverio Tommasi – presente a bordo – dichiara che gli ultimi eventi costituiscono un possibile incremento degli attacchi, pericolosi sia per frequenza sia per potenza. “Finora non ci sono stati feriti, ma se la pressione aumenta potrebbero esserci conseguenze serie”, afferma. Tommasi si riferisce all’episodio notturno in cui la flottiglia è stata sorvolata da droni, una situazione che definisce “atto di pirateria”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Attacchi con droni alla Flotilla: “pirateria” denunciata dal giornalista

