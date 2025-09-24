Attacchi alla Global Sumud Flotilla | tre ore di droni esplosioni e interferenze

Tra l’una e le quattro del mattino del 24 settembre, in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata bersaglio di un’azione continuata: sorvoli ripetuti di droni ogni dieci minuti, interferenze sulle radio VHF, esplosioni a ridosso degli scafi. La missione umanitaria — che trasporta aiuti per Gaza con equipaggi civili e delegazioni da decine di Paesi — ha contato almeno tredici esplosioni o deflagrazioni nelle immediate vicinanze e oggetti sganciati su non meno di dieci barche. Nessun morto, danni materiali su più unità e un rischio per l’incolumità dei partecipanti tale da spingere gli organizzatori a parlare di “operazioni psicologiche” finalizzate a intimidire. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

