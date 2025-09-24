Attacchi alla Flotilla Ada Colau chiede l’intervento di Sanchez | Serve protezione immediata violate tutte le leggi internazionali

L’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza, ha chiesto l’intervento del governo spagnolo dopo i “violenti attacchi con droni da parte di Israele”. In un video-messaggio pubblicato sui suoi canali social, Colau dice di aver inviato una lettera urgente al ministro degli Esteri, Albares, e a Sanchez per chiedere “misure di protezione immediata per i membri della Flotilla”. Una missione, evidenzia, “minacciata fin dal primo giorno”. L’ex prima cittadina descrive gli attacchi e afferma di sentirsi “fortunata perché non dobbiamo piangere vittime o feriti” nonostante l’attacco sia avvenuto in piena notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

