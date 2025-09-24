Attacchi alla Flotilla Ada Colau chiede l’intervento di Sanchez | Serve protezione immediata violate tutte le leggi internazionali

L’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza, ha chiesto l’intervento del governo spagnolo dopo i “violenti attacchi con droni da parte di Israele”. In un video-messaggio pubblicato sui suoi canali social, Colau dice di aver inviato una lettera urgente al ministro degli Esteri, Albares, e a Sanchez per chiedere “misure di protezione immediata per i membri della Flotilla”. Una missione, evidenzia, “minacciata fin dal primo giorno”. L’ex prima cittadina descrive gli attacchi e afferma di sentirsi “fortunata perché non dobbiamo piangere vittime o feriti” nonostante l’attacco sia avvenuto in piena notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacchi alla Flotilla, Ada Colau chiede l’intervento di Sanchez: “Serve protezione immediata, violate tutte le leggi internazionali”

In questa notizia si parla di: attacchi - flotilla

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla a Siracusa: “Pronti a partire, gli attacchi non ci spaventano”

Perché il governo Meloni ha l’obbligo di proteggere gli italiani a bordo della Flotilla dagli attacchi

Palestina, Firenze ancora in piazza: "Al fianco della Sumud Flotilla dopo i vili attacchi" / FOTO

Ancora attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Alcune delle 51 imbarcazioni della spedizione umanitaria diretta verso Gaza sono state colpite nel cuore della notte con bombe sonore, droni, spray urticanti e altro materiale non identificato - X Vai su X

Attacchi nella notte alla Global Sumud Flotilla, a largo di Creta. Almeno 15 droni hanno sorvolato dall'una di notte le imbarcazioni a intervalli regolari di dieci minuti, registrando a seguire esplosioni a bordo. La Global Sumud Flottilla non ha esitato a indicare - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Ada Colau: “Per la Flotilla è il momento più pericoloso, gli Stati ci proteggano”; Flotilla, colpita l’ammiraglia. Gli attivisti non si scoraggiano; Attacco alla Global Sumud Flotilla: drone contro la Familia Madeira.

Flotilla live tracker, dove si trovano ora le navi? L'attacco con droni al largo di Creta, arrivano altre imbaracazioni dalla Grecia - Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, con bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato. Scrive msn.com

Flotilla, attivisti denunciano l’attacco con drone: “Missione continua” - Era passata da poco l'una di notte, tra lunedì e martedì, quando gli attivisti della Global Sumud Flotilla, partiti nei giorni scorsi da Barcellona, hanno ... Segnala msn.com