Attacchi a Flotilla Tajani | ‘Israele tuteli chi è a bordo’
Il ministro Tajani ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza.
Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla a Siracusa: “Pronti a partire, gli attacchi non ci spaventano”
Perché il governo Meloni ha l’obbligo di proteggere gli italiani a bordo della Flotilla dagli attacchi
Palestina, Firenze ancora in piazza: "Al fianco della Sumud Flotilla dopo i vili attacchi" / FOTO
Flotilla sotto attacco, due navi danneggiate dai droni. Tajani: "Israele tuteli chi è a bordo" - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato.
Gaza, l'equipaggio della Flotilla denuncia nuovi attacchi. Tajani: «Chiesto a Israele di garantire la sicurezza» - Esplosioni, droni non identificati e interferenze: la Global Sumud Flotilla sarebbe di nuovo sotto attacco nel suo viaggio verso Gaza.