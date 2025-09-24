Attacchi a Flotilla Tajani | ‘Israele tuteli chi è a bordo’

24 set 2025

Il ministro Tajani ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

attacchi flotilla tajani 8216israeleFlotilla sotto attacco, due navi danneggiate dai droni. Tajani: “Israele tuteli chi è a bordo” - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Lo riporta lasicilia.it

attacchi flotilla tajani 8216israeleGaza, l’equipaggio della Flotilla denuncia nuovi attacchi. Tajani: «Chiesto a Israele di garantire la sicurezza» - Esplosioni, droni non identificati e interferenze: la Global Sumud Flotilla sarebbe di nuovo sotto attacco nel suo viaggio verso Gaza. Riporta editorialedomani.it

