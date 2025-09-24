Attaccata la Flotilla | colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria Distrutte le vele nessun ferito

24 set 2025

Intorno alle 00.50 greche, nelle acque internazionali a sud della punta occidentale di Creta, alcuni ordigni sono esplosi sopra la barca Otaria su cui mi trovo e su almeno altre sei o sette imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che sono oltre 40 e viaggiano verso Gaza con aiuti umanitari. Colpita anche Morgana, sulla quale viaggiano la portavoce italiana Maria Elena Delia e i parlamentari Marco Croatti del M5S e Benedetta Scuderi di Avs: è stata distrutta la vela principale e la randa, stessa sorte anche per almeno un’altra barca, ma sono almeno tre in tutto quelle che hanno subito danni. Si sentono altre esplosioni, la navigazione per ora prosegue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

