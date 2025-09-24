ATP Tokyo 2025 ottimo esordio di Berrettini Eliminati Shapovalov e Tiafoe
Si sono svolti i primi match del tabellone principale dell’ATP 500 di Tokyo. Un esordio decisamente positivo per Matteo Berrettini, che ottiene una preziosa vittoria contro lo spagnolo Jaume Munar in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’0ra e trentasei minuti di gioco. Il romano non vinceva una partita addirittura dal 10 maggio, quando si impose nel primo turno degli Internazionali d’Italia. Al secondo turno Berrettini affronterà il vincente del match tra il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero quattro, ed il giapponese Shintaro Mochizuki. Dopo la deludente parentesi in Coppa Davis, prosegue il momento difficile di Frances Tiafoe, che esce di scena immediatamente dal torneo di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tokyo - ottimo
5 anni fa / Citadines Shinjuku Tokyo, adesso Citadines Kyoto, sempre ottimo rapporto qualità/prezzo - facebook.com Vai su Facebook
Le Top 10 azzurre prima di Tokyo e Pechino - X Vai su X
Sinner-Cilic, giovedì alle 13 LIVE su Sky; ATP Tokyo 2025, Alcaraz: “Non penso ai 24 Slam di Djokovic”. E su Sinner…; Berrettini torna a vincere: Munar ko in 2 set.
ATP Tokyo 2025, ottimo esordio di Berrettini. Eliminati Shapovalov e Tiafoe - Si sono svolti i primi match del tabellone principale dell'ATP 500 di Tokyo. oasport.it scrive
Chi affronterà Matteo Berrettini agli ottavi dell’ATP di Tokyo? L’ipotesi Ruud: precedenti con gioie e dolori - Buona la prima in Giappone per Matteo Berrettini, che regola in due set lo spagnolo Jaume Munar e avanza agli ottavi di finale dell'ATP 500 di Tokyo 2025. Scrive oasport.it