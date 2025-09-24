ATP 500 di Tokyo Berrettini batte Munar e vince al ritorno in campo | ora gli ottavi

Tokyo, 24 settembre 2025 – Dopo 4 mesi lontano dai campi per un altro infortunio avuto, Matteo Berrettini torna in campo e vince. Lo ha fatto all’ATP 500 di Tokyo, in svolgimento fino a domenica prossima. L’Azzurro ha battuto Jaume Munar per 6-4, 6-2 e ha staccato il pass per gli ottavi di finale. Il tennista romano affronterà ora Casper Ruud. Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it