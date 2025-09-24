Atp 500 di Pechino al via | il tabellone con Sinner calendario date orari

Jannik Sinner, dopo la sconfitta in finale agli Us Open 2025, con cui ha perso la vetta del ranking dopo 65 settimane, torna in campo da numero 2 del ranking Atp all'Atp Pechino 2025, montepremi di 4.016.050 dollari in programma da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre. Musetti, Cobolli e. 🔗 Leggi su Today.it

Tabellone WTA Pechino 2025: Paolini con vista Svitolina, Bronzetti verso Gauff. Swiatek prima testa di serie

Tabellone ATP Pechino 2025: Sinner al ritorno in campo, urna non benevola con Musetti, Cobolli e Sonego

Quando torna in campo Sinner: sorteggiato il tabellone di Pechino, esordio contro Cilic | Data e dove vederlo in tv

