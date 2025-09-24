Atp 500 di Pechino al via | il tabellone con Sinner calendario date orari

Jannik Sinner, dopo la sconfitta in finale agli Us Open 2025, con cui ha perso la vetta del ranking dopo 65 settimane, torna in campo da numero 2 del ranking Atp all'Atp Pechino 2025, montepremi di 4.016.050 dollari in programma da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre. Musetti, Cobolli e. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pechino - tabellone

Tabellone WTA Pechino 2025: Paolini con vista Svitolina, Bronzetti verso Gauff. Swiatek prima testa di serie

Tabellone ATP Pechino 2025: Sinner al ritorno in campo, urna non benevola con Musetti, Cobolli e Sonego

Quando torna in campo Sinner: sorteggiato il tabellone di Pechino, esordio contro Cilic | Data e dove vederlo in tv

#AtpPechino 2025, il sorteggio del tabellone: per #Sinner esordio contro Cilic - X Vai su X

Ecco il tabellone completo del 500 di Pechino e il percorso di Jannik e di tutti i nostri azzurri ( @15_love_tennis) #lesinnersgirls #cinaopen2025 #tennisitaliano - facebook.com Vai su Facebook

Atp 500 di Pechino al via: il tabellone con Sinner, calendario, date, orari; Sinner all'ATP di Pechino: calendario, date e dove vederlo; Atp Pechino, oggi il sorteggio: Sinner n. 1.

Atp Pechino e Tokyo - L'orario dei match di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - Esordio nello stesso giorno per il numero 1 e 2 del mondo: l'italiano nella capitale cinese, lo spagnolo in Giappone ... Come scrive tennisworlditalia.com

Sorteggio ATP Pechino 2025: orario e programma. Sinner testa di serie n.1 - Il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile dell'ATP 500 di Pechino si terrà domani, martedì 23 settembre, alle ore 8. Si legge su oasport.it