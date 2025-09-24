Atomic Srl | nuove aperture nella GDO e obiettivo Sud America nel 2025
Atomic Srl entra nella grande distribuzione organizzata e mira al mercato sudamericano: una strategia di espansione già in fase operativa.. Con un 2024 chiuso a quota 156 milioni di euro di fatturato e una crescita del +124% rispetto all’anno precedente, Atomic Srl avvia un nuovo capitolo della propria storia: ingresso ufficiale nella grande distribuzione organizzata (GDO) ed espansione internazionale verso Brasile, Colombia e Cile. La missione è chiara: diventare un partner stabile e riconosciuto per il settore della telefonia ed elettronica di consumo. Tra le priorità annunciate dal management: Accordi strutturati con la grande distribuzione organizzata (GDO). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
atomic
