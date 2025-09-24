Atletica Prosegue il momento magico per i Runnerini Doc Afaph protagonisti ai campionati italiani su pista a Cernusco sul Naviglio Lazzarotti medaglia d’argento e best personal

Brillano i Runnerini Doc Afaph a Cernusco sul Naviglio in occasione dei campionati nazionali su pista. Ottima prestazione per Francesco Lazzarotti che ha vinto la medaglia d’argento nella categoria Ragazzi sulla distanza dei 1000 m. L’atleta, preparato da 8 anni dalla coach Vittoria Bertelloni, col supporto di Riccardo (padre del giovane), ha chiuso la prova in 2’55“41. Un tempo altisonante per il mezzofondista reduce da tante altre medaglie d’oro conquistate nelle gare del cirucito “ Corrilunigiana “: il titolo toscano Csi di campestre, di corsa su strada e nei 1000 m, ha dominato anche il Gran Prix di cross Fidal, ha vinto i 1000 m alla finale regionale Fidal ed è campione provinciale Uisp e Csi di corsa su strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

