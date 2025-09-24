Atletica il ranking mondiale degli italiani | Furlani in cima Diaz e Fabbri a un passo dalla vetta tante top-10

La stagione di atletica leggera si è ufficialmente conclusa con la disputata dei Mondiali a Tokyo, le soddisfazioni non sono mancate per l’Italia e gli azzurri si distinguono nel ranking internazionale stilato da World Athletics. Per ogni atleta vengono considerati i punti acquisiti in cinque eventi (un algoritmo tiene in conto del piazzamento, della prestazione tecnica, del piazzamento in quella gara) e se ne fa una media. Soffermiamoci sugli azzurri, in questo caso tratteremo il settore maschile. Mattia Furlani è il numero 1 del mondo di salto in lungo dopo essersi laureato Campione del Mondo indoor e outdoor, conquistando anche l’argento agli Europei in sala e il secondo posto nelle finali di Diamond League. 🔗 Leggi su Oasport.it

