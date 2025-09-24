Atletica Il memorial ’Fantinelli’ a Faenza
Come è ormai consuetudine, il Memorial Fantinelli - Trofeo Fatuma Ibrahim, organizzato dall’Atletica 85 Faenza e giunto alla 29esima edizione, ha visto la partecipazione di molti atleti provenienti da tutta Italia. Il programma della manifestazione era incentrato su distanze spurie 80, 600, 2000 e staffetta svedese lunga 200-400-600-800. Nei 600m (memorial Fatuma) vittoria di Viola Morrone della Francesco Francia, mentre nel Lancio del disco (memorial Fantinelli) ha prevalso Emanuele Venturelli del Delta Sassuolo. Nel salto in alto maschile, invece, dedicato alla memoria di Giancarlo Zama, ha vinto l’allievo Shytaj con la misura di 1,86m. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
