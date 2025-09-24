Atletica Il memorial ’Fantinelli’ a Faenza

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come è ormai consuetudine, il Memorial Fantinelli - Trofeo Fatuma Ibrahim, organizzato dall’Atletica 85 Faenza e giunto alla 29esima edizione, ha visto la partecipazione di molti atleti provenienti da tutta Italia. Il programma della manifestazione era incentrato su distanze spurie 80, 600, 2000 e staffetta svedese lunga 200-400-600-800. Nei 600m (memorial Fatuma) vittoria di Viola Morrone della Francesco Francia, mentre nel Lancio del disco (memorial Fantinelli) ha prevalso Emanuele Venturelli del Delta Sassuolo. Nel salto in alto maschile, invece, dedicato alla memoria di Giancarlo Zama, ha vinto l’allievo Shytaj con la misura di 1,86m. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atletica il memorial 8217fantinelli8217 a faenza

© Sport.quotidiano.net - Atletica. Il memorial ’Fantinelli’ a Faenza

In questa notizia si parla di: atletica - memorial

Atletica, weekend di gare. A Camerino il Meeting Unicam e il Memorial Conversini di marcia

Diretta Rai Sport Sabato 13 Settembre 2025: Mondiali Atletica Tokyo, Memorial Pantani e Beach Soccer

atletica memorial 8217fantinelli8217 faenzaAtletica. Il memorial ’Fantinelli’ a Faenza - Trofeo Fatuma Ibrahim, organizzato dall’Atletica 85 Faenza e giunto alla 29esima ... Riporta sport.quotidiano.net

Memorial Fantinelli al campo di atletica di Faenza - Martedì 16 settembre si è disputato il 29° Memorial Fantinelli – Trofeo Fatuma Ibrahim al campo di atletica R. Come scrive ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Atletica Memorial 8217fantinelli8217 Faenza