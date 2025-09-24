Atalanta De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus

Ecodibergamo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO SERIE A. Si gioca sul campo dei bianconeri sabato 27 settembre alle 18. Il belga dovrebbe farcela, difficile che tornino gli altri infortunati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta de ketelaere sulla via del recupero per il match contro la juventus

© Ecodibergamo.it - Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus

In questa notizia si parla di: atalanta - ketelaere

L’Atalanta travolta dal Psg: De Ketelaere e Scalvini infortunati. Juric: «Un altro livello, ma vedo aspetti positivi»

Atalanta, ore d’attesa per Zalewski e Hien. Cresce la fiducia per De Ketelaere

Atalanta, altra rimonta: Scalvini e De Ketelaere firmano il sorpasso sul Monza

Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus; Atalanta, Juric va... all'attacco: certezza De Ketelaere, Krstovic in pole per il Lecce; Atalanta, De Ketelaere nuovo leader? Il 17 settembre debutto in Champions.

atalanta de ketelaere viaAtalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus - De Ketelaere dovrebbe farcela, difficile che tornino gli altri infortunati. Scrive ecodibergamo.it

atalanta de ketelaere viaInfortunati Atalanta verso la Juventus: migliorano le condizioni di De Ketelaere, da valutare altri due giocatori di Juric. Gli aggiornamenti - Infortunati Atalanta verso la Juventus: De Ketelaere dovrebbe recuperare in tempo per la supersfida di sabato contro la squadra di Tudor Arrivano aggiornamenti fondamentali e molto incoraggianti dall’ ... Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta De Ketelaere Via