Atalanta contro la Juventus assente Zalewski e quasi certamente Hien

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 24 settembre 2025 –  L’Atalanta resta in piena emergenza infortuni. Sabato contro la Juventus alla lista già lunga di assenti - Ederson Scalvini e forse anche Kolasinac (si sta allenando con la Under 19) rientreranno a ottobre dopo la sosta per le nazionali, Bakker a gennaio - si aggiungeranno anche Nicola Zalewski e quasi certamente anche Isak Hien. Il 23enne laterale polacco contro il Torino ha rimediato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro: diagnosi che prevede uno stop tra le due e le tre settimane. L’ex Roma e Inter potrebbe rientrare sabato 4 ottobre nel derby lombardo contro il Como oppure dopo la sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atalanta contro la juventus assente zalewski e quasi certamente hien

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, contro la Juventus assente Zalewski e quasi certamente Hien

In questa notizia si parla di: atalanta - juventus

Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights

Ederson Juventus, c’è un nuovo club di Serie A sulle tracce del brasiliano dell’Atalanta: possibile testa a testa con i bianconeri

Retegui Juventus, sirene arabe per l’attaccante dell’Atalanta: cifra monstre per convincere il centravanti azzurro! I dettagli

Gatti e Veiga, situazione ribaltata: le ultime dall'allenamento per Juve-Atalanta; Juventus-Atalanta 0-4, le pagelle: Kolo Muani (5) assente, Nico (4) non pervenuto, Lookman (8) devastante; Perché i tifosi della Juve non seguiranno la squadra contro l'Atalanta.

atalanta contro juventus assenteAtalanta, contro la Juventus assente Zalewski e quasi certamente Hien - Bergamo, 24 settembre 2025 – L’Atalanta resta in piena emergenza infortuni . Riporta sport.quotidiano.net

atalanta contro juventus assenteAtalanta, sei mesi senza sconfitte in trasferta: ora l’esame Juventus - Atalanta imbattuta in trasferta da marzo: 13 vittorie, 4 pareggi e solo 1 ko in 13 mesi. Secondo calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Contro Juventus Assente