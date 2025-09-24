Bergamo, 24 settembre 2025 – L’Atalanta resta in piena emergenza infortuni. Sabato contro la Juventus alla lista già lunga di assenti - Ederson Scalvini e forse anche Kolasinac (si sta allenando con la Under 19) rientreranno a ottobre dopo la sosta per le nazionali, Bakker a gennaio - si aggiungeranno anche Nicola Zalewski e quasi certamente anche Isak Hien. Il 23enne laterale polacco contro il Torino ha rimediato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro: diagnosi che prevede uno stop tra le due e le tre settimane. L’ex Roma e Inter potrebbe rientrare sabato 4 ottobre nel derby lombardo contro il Como oppure dopo la sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, contro la Juventus assente Zalewski e quasi certamente Hien