ATA interpello per supplenza Assistente Tecnico AR04 imbarcazioni scuola e officine
Interpello nazionale dell'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Maiorana di Gela CL per supplenza Assistente Tecnico AR04 Imbarcazioni Scuola e Officine fino al 30 giugno 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Conferma supplenza sostegno 2025/26: come funzionerà per i docenti scelti da interpello
Interpello nazionale supplenza Infermiere presso Convitto Sassari
Interpello nazionale supplenza Assistente Tecnico mansione di autista in provincia di Pistoia
Interpello nazionale supplenza Assistente Tecnico mansione di autista in provincia di Pistoia; Interpello ATA Riccione: Opportunità di Assistente Tecnico AR17 al Liceo A. Volta – F. Fellini fino a Giugno 2026; Interpello per personale ATA: selezione Assistente Tecnico AR17 presso il Liceo Volta-Fellini [Avviso].
Interpello nazionale supplenza Assistente Tecnico mansione di autista in provincia di Pistoia - L'ITA Dioniso Anzilotto di Pescia (Pistoia) ha pubblicato un interpello nazionale per supplenza Assistente Tecnico con mansione di Autista in possesso di patente D e certificazione CQC. Secondo orizzontescuola.it
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio - Artiglio di Viareggio ricerca Assistente Tecnico AR04 Imbarcazioni Scuole e Officine ... Segnala orizzontescuola.it