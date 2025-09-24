ATA interpello per supplenza Assistente Tecnico AR04 imbarcazioni scuola e officine

Orizzontescuola.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interpello nazionale dell'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Maiorana di Gela CL per supplenza Assistente Tecnico AR04 Imbarcazioni Scuola e Officine fino al 30 giugno 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: interpello - supplenza

Conferma supplenza sostegno 2025/26: come funzionerà per i docenti scelti da interpello

Interpello nazionale supplenza Infermiere presso Convitto Sassari

Interpello nazionale supplenza Assistente Tecnico mansione di autista in provincia di Pistoia

Interpello nazionale supplenza Assistente Tecnico mansione di autista in provincia di Pistoia; Interpello ATA Riccione: Opportunità di Assistente Tecnico AR17 al Liceo A. Volta – F. Fellini fino a Giugno 2026; Interpello per personale ATA: selezione Assistente Tecnico AR17 presso il Liceo Volta-Fellini [Avviso].

Interpello nazionale supplenza Assistente Tecnico mansione di autista in provincia di Pistoia - L'ITA Dioniso Anzilotto di Pescia (Pistoia) ha pubblicato un interpello nazionale per supplenza Assistente Tecnico con mansione di Autista in possesso di patente D e certificazione CQC. Secondo orizzontescuola.it

Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio - Artiglio di Viareggio ricerca Assistente Tecnico AR04 Imbarcazioni Scuole e Officine ... Segnala orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Ata Interpello Supplenza Assistente