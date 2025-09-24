Astronauti della Nasa di nuovo in volo intorno alla Luna a inizio 2026

Quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Houston, 24 settembre 2025 – Presto ci saranno nuovi astronauti della Nasa nello spazio: l’agenzia spaziale americana ha infatti annunciato di essere a buon punto per il lancio di Artemis II, la missione che riporterà una navicella in orbita intorno alla Luna per la prima volta dal 1972. La data in programma è quella del 5 febbraio 2026, ma potrebbe anche esserci uno slittamento ad aprile. In ogni caso, la prossima missione della Nasa avrà inizio entro la primavera del prossimo anno. Un volo-test intorno alla Luna. Artemis II intraprenderà un viaggio spaziale di circa 10 giorni, con a bordo quattro astronauti: Gregory Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della Nasa, insieme a Jeremy Hansen dell’Agenzia spaziale canadese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

astronauti della nasa di nuovo in volo intorno alla luna a inizio 2026

© Quotidiano.net - Astronauti della Nasa di nuovo in volo intorno alla Luna a inizio 2026

In questa notizia si parla di: astronauti - nasa

Nasa, ecco l’equipaggio della missione (simulata) su Marte: gli astronauti vivranno un anno su un pianeta stampato in 3D

Astronauti della Nasa di nuovo in volo intorno alla Luna a inizio 2026; La Nasa annuncia i suoi nuovi astronauti: per la prima volta in maggioranza sono donne; Nasa certifica un nuovo corso di addestramento all’allunaggio.

astronauti nasa nuovo voloAstronauti della Nasa di nuovo in volo intorno alla Luna a inizio 2026 - L’agenzia spaziale americana ha annunciato il lancio della navicella Artemis II con tre uomini e una donna come equipaggio. Riporta msn.com

astronauti nasa nuovo voloNASA sceglie 10 nuovi astronauti per Luna e Marte - La NASA presenta i 10 nuovi astronauti che entreranno a far parte del corpo spaziale dell'agenzia per le future missioni lunari. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Astronauti Nasa Nuovo Volo