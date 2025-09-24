Astronauti della Nasa di nuovo in volo intorno alla Luna a inizio 2026
Houston, 24 settembre 2025 – Presto ci saranno nuovi astronauti della Nasa nello spazio: l’agenzia spaziale americana ha infatti annunciato di essere a buon punto per il lancio di Artemis II, la missione che riporterà una navicella in orbita intorno alla Luna per la prima volta dal 1972. La data in programma è quella del 5 febbraio 2026, ma potrebbe anche esserci uno slittamento ad aprile. In ogni caso, la prossima missione della Nasa avrà inizio entro la primavera del prossimo anno. Un volo-test intorno alla Luna. Artemis II intraprenderà un viaggio spaziale di circa 10 giorni, con a bordo quattro astronauti: Gregory Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della Nasa, insieme a Jeremy Hansen dell’Agenzia spaziale canadese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: astronauti - nasa
Nasa, ecco l’equipaggio della missione (simulata) su Marte: gli astronauti vivranno un anno su un pianeta stampato in 3D
La nuova classe di dieci astronauti del Gruppo 24 della Nasa trascorrerà i prossimi due anni in formazione, al termine della quale potrà accedere alle missioni spaziali. - X Vai su X
Con Artemis II quattro astronauti torneranno a orbitare attorno alla Luna, spinti dal razzo SLS: il più potente mai costruito dalla NASA, aggiornato per sicurezza e prestazioni ? https://shorturl.at/aUywI - facebook.com Vai su Facebook
Astronauti della Nasa di nuovo in volo intorno alla Luna a inizio 2026; La Nasa annuncia i suoi nuovi astronauti: per la prima volta in maggioranza sono donne; Nasa certifica un nuovo corso di addestramento all’allunaggio.
Astronauti della Nasa di nuovo in volo intorno alla Luna a inizio 2026 - L’agenzia spaziale americana ha annunciato il lancio della navicella Artemis II con tre uomini e una donna come equipaggio. Riporta msn.com
NASA sceglie 10 nuovi astronauti per Luna e Marte - La NASA presenta i 10 nuovi astronauti che entreranno a far parte del corpo spaziale dell'agenzia per le future missioni lunari. Scrive msn.com