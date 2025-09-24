astronauti della nasa di nuovo in volo intorno alla luna a inizio 2026

Houston, 24 settembre 2025 – Presto ci saranno nuovi astronauti della Nasa nello spazio: l’agenzia spaziale americana ha infatti annunciato di essere a buon punto per il lancio di Artemis II, la missione che riporterà una navicella in orbita intorno alla Luna per la prima volta dal 1972. La data in programma è quella del 5 febbraio 2026, ma potrebbe anche esserci uno slittamento ad aprile. In ogni caso, la prossima missione della Nasa avrà inizio entro la primavera del prossimo anno. Un volo-test intorno alla Luna. Artemis II intraprenderà un viaggio spaziale di circa 10 giorni, con a bordo quattro astronauti: Gregory Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della Nasa, insieme a Jeremy Hansen dell’Agenzia spaziale canadese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

