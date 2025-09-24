Astral è Pino Simeone il nuovo amministratore delegato
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha sciolto la riserva, e ha firmato il decreto di nomina del nuovo amministratore delegato di Astral, al posto di Antonio Mallamo (che resterà commissario straordinario alla realizzazione della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone). 🔗 Leggi su Latinatoday.it
