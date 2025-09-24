Aston Villa è ufficiale! Cambio nella direzione sportiva | Monchi lascia arriva Olabe

Aston Villa, adesso è ufficiale! Cambio nella direzione sportiva: Monchi lascia, arriva Olabe. Tutti i dettagli sul club di Premier L’Aston Villa ha ufficializzato un importante cambiamento nella propria struttura dirigenziale. Ramón Rodríguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, ha deciso di lasciare il ruolo di Presidente delle Operazioni Calcistiche, incarico che ricopriva dal 2022, per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Aston Villa, è ufficiale! Cambio nella direzione sportiva: Monchi lascia, arriva Olabe

In questa notizia si parla di: aston - villa

Calciomercato Inter LIVE: l’Aston Villa su Bisseck, iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray, ufficiale l’arrivo di Bonny!

Aston Villa ha invitato a firmare Bilal El Khanannous quest’estate

Lucas Digne ha intenzione di tenere conferenze contrattuali con Aston Villa “presto”

#Pagliuca e il tifo per l'Aston Villa: "Ma con l'Inter a Birmingham nel 1994..." - X Vai su X

Inizia la UEFA Europa League in diretta sui nostri schermi! Mercoledì OGC Nice vs AS Roma ore 21:00 Giovedì Aston Villa FC vs Bologna Fc 1909 ore 21:00 Il grande calcio è sempre sui nostri schermi! °°° Ristorante Pizzeria Buffalo Bill Pescara ? 085 6335 - facebook.com Vai su Facebook

? EUROPA LEAGUE è TORNATA! Sky Sport | Nizza-Roma 24 9 e Aston Villa-Bologna 25 9 ?; Sancho non è arrivato alla Juve per una scelta del club bianconero | tutta la verità su quanto accaduto quest’estate non è mai stato vicino all’approdo a Torino; Il Villa fa la partita ma è l’Alma a imporsi Derby spettacolo fuori e dentro lo stadio.

Calvo all’Aston Villa: “Grande onore”. Il comunicato ufficiale e il nuovo ruolo - La notizia dell'ufficialità del nuovo incarico per Francesco Calvo è arrivata direttamente dai canali ufficiali dell'Aston Villa tramite un comunicato che recita quanto segue: "V Sports e l'Aston ... tuttosport.com scrive

Scambio Juve-Aston Villa, UFFICIALE: nuove sanzioni della Uefa - La Uefa ha deciso: arrivano nuove sanzioni in vista della prossima stagione e delle competizioni europee del 2025- Come scrive calciomercato.it