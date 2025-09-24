Asteroide 2024 YR4 un gruppo di scienziati vorrebbe farlo esplodere per evitare le conseguenze di un impatto con la Luna

Wired.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La collisione con il nostro satellite potrebbe sollevare tonnellate di detriti, minacciando i satelliti e la Stazione spaziale internazionale. 🔗 Leggi su Wired.it

asteroide 2024 yr4 un gruppo di scienziati vorrebbe farlo esplodere per evitare le conseguenze di un impatto con la luna

© Wired.it - Asteroide 2024 YR4, un gruppo di scienziati vorrebbe farlo esplodere per evitare le conseguenze di un impatto con la Luna

In questa notizia si parla di: asteroide - gruppo

Asteroide all'attenzione della task force dell’Onu: c’è il rischio dell’1,2% che colpisca la Terra; Spazio, l’Esa monitora l'asteroide 2024 YR4: potrebbe colpire la Terra nel 2032; Un nuovo tracciamento dell’asteroide 2024 YR4, potenzialmente pericoloso per la Terra.

asteroide 2024 yr4 gruppo2024 YR4 e la Luna: meglio deviare o distruggere l’asteroide? - Le simulazioni su 2024 YR4 mostrano che a volte è meglio distruggere un asteroide che spostarlo: ma siamo sicuri? Riporta futuroprossimo.it

asteroide 2024 yr4 gruppoAsteroide 2024 YR4: Missione Salvare la Luna - Scienziati valutano se deviare o distruggere la minaccia per proteggere i nostri satelliti e l'orbita terrestre. Scrive veb.it

Cerca Video su questo argomento: Asteroide 2024 Yr4 Gruppo